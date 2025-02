Manche Menschen hatten den Winter in Berlin schon abgeschrieben. Aber Mitte Februar kam er dann doch überraschend kalt an.

Eiskalt in Berlin - Minus 12,5 Grad in Buch

Berlin - In Berlin sind in der Nacht zu Dienstag eiskalte Temperaturen unter minus zehn Grad gemessen worden. Der tiefste Wert wurde in Buch im Nordosten Berlins mit minus 12,5 Grad festgestellt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch die nächsten beiden Nächte sollen sehr kalt werden.

Am kältesten war es in Deutschland in der vergangenen Nacht in Sachsen, wo im Ort Deutschneudorf-Brüderwiese minus 19,7 Grad gemessen wurden. In Sachsen-Anhalt im Harz war es ähnlich kalt.

Im Osten Brandenburgs in Manschnow an der Grenze zu Polen zeigte das Thermometer -17,6 Grad. Auch in Thüringen, Niedersachsen und Bayern gab es Orte, wo die Temperaturen deutlich unter minus zehn Grad lagen.