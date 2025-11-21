Minusgrade in der Hauptstadt: Die BSR ist in der Nacht im Einsatz, um Glätte vorzubeugen. Auch am Wochenende bleibt es frostig.

Berlin - Angesichts der eisigen Temperaturen hat die Berliner Stadtreinigung (BSR) am späten Donnerstagabend und in der Nacht vorsorglich die Stadtautobahnen und Hauptverkehrsstraßen gestreut. Wie die BSR auf X mitteilte, sind für den Morgen Kontrollfahrten und bei Bedarf weitere Einsätze geplant. Zudem erinnerte der Betrieb daran, dass bei Glätte die Anlieger für die Gehwege verantwortlich sind.

Die Nacht war in Berlin frostig: Laut Deutschem Wetterdienst lagen die Temperaturen am Morgen bei minus 3 Grad. Im Tagesverlauf werden in Berlin und Brandenburg Höchstwerte zwischen 1 und 3 Grad erwartet. In der Nacht zum Samstag kühlt es erneut auf minus 4 bis minus 8 Grad ab – auch dann könnte es wieder glatt werden.