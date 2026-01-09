Sangerhausen/Dessau-Roßlau/Tanne - Wintersturm „Elli“ bringt Eiseskälte, Glätte und viel Schnee: In Sachsen-Anhalt sind Busse und Bahnen teils nur eingeschränkt unterwegs. Auf den Straßen kommt es zu Behinderungen, teils auch Sperrungen. Laut dem Deutschen Wetterdienst gab es bis Mittag 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee, im Oberharz bis 20 Zentimeter. Weitere Schneefälle werden bis Samstagmittag erwartet. Es herrsche weiter Glättegefahr, zudem sei es böig, der Schnee könne verwehen. Große Unfälle waren dem Lagezentrum des Innenministeriums zunächst nicht bekannt.

Im Landkreis Harz wurde am Morgen aufgrund der aktuellen Wetterlage die Landesstraße 98 zwischen Tanne und Benneckenstein vorübergehend gesperrt, wie das Verkehrsministerium in Magdeburg mitteilte. „Starke Schneeverwehungen machen diese Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich“, so ein Sprecher.

Busse und Bahnen vielerorts eingestellt

Der ÖPNV wurde vielerorts eingestellt oder fährt nur eingeschränkt. In Dessau-Roßlau etwa wurde der Straßenbahnverkehr bis auf weiteres eingestellt. Der Busverkehr wird aufrechterhalten, wie die Stadtwerke Dessau mitteilten. „Fahrgäste müssen jedoch je nach weiterer Entwicklung der Wetterlage mit Verspätungen, kurzfristigen Linienänderungen oder auch einzelnen Einstellungen von Buslinien rechnen.“

Der Landkreis Mansfeld-Südharz teilte am Morgen mit, dass die Verkehrsgesellschaft Südharz den Betrieb im gesamten Landkreis nahezu komplett eingestellt hat. Einige wenige Linien würden nach Möglichkeit noch bedient. Durch die aktuelle Wetter- und Verkehrslage komme es aber zu erheblichen Verspätungen. Im Landkreis Börde wurde der Linienverkehr für den Rest des Tages eingestellt. „Soweit es die Wetterlage zulässt, wird der Busverkehr morgen früh wieder aufgenommen“, hieß es zur Perspektive.

Anders im Burgenlandkreis: Dort fuhren die Schulbusse. „Der Schülerverkehr findet derweil statt - darauf haben sich der Burgenlandkreis, die kreiseigene Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH (PVG) und die Kreisstraßenmeisterei an diesem Morgen verständigt“, teilte eine Landkreissprecherin mit. Die Kreisstraßenmeisterei sei seit drei Uhr früh im Einsatz, um die Kreisstraßen im Landkreis zu räumen.

Die Bahn geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.