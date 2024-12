In Oberstdorf fehlte Markus Eisenbichler. Der Bayer zeigte sich tief enttäuscht. Beim Neujahrsspringen darf er nun wieder ran.

Garmisch-Partenkirchen - Markus Eisenbichler feiert nach knapp zwei Jahren sein Comeback bei der Vierschanzentournee der Skispringer. Der 33 Jahre alte Bayer zählt zum deutschen Aufgebot für das Neujahrsspringen (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Garmisch-Partenkirchen. Anders als in Oberstdorf nominiert Bundestrainer Stefan Horngacher für den zweiten Wettbewerb die sogenannte nationale Gruppe, die ihm den Einsatz weiterer Athleten ermöglicht.

„Da blutet mir das Herz“, hatte Eisenbichler dem BR über die Streichung aus dem Tournee-Aufgebot vor Oberstdorf gesagt. Auf der Großen Olympiaschanze hat er nun die Chance, sich für die weiteren Stationen in Innsbruck und Bischofshofen zu empfehlen. Seine Widersacher Philipp Raimund und Stephan Leyhe rechtfertigten in Oberstdorf das in sie gesetzte Vertrauen nicht. Raimund belegte Platz 40, Leyhe kam nicht über Rang 48 hinaus.