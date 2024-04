Eisenach - Marko Grgic vom ThSV Eisenach ist erstmalig in den Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft berufen worden. Der 20 Jahre alte Rückraumspieler erhielt von Bundestrainer Alfred Gíslason eine Einladung für den 18-köpfigen Kader für den kommenden Lehrgang Anfang Mai inklusive des Länderspiels gegen Schweden. „Marko soll reinschnuppern“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Freitag und betonte: „Die Nominierung ist Lohn für seine tolle erste Saison in der Bundesliga und auch ein Kompliment für die Arbeit des ThSV Eisenach.“ Der Thüringer Traditionsverein stellte vor 25 Jahren mit Jörn Schläger, Stephan Just und Edgar Schwank letztmalig deutsche Nationalspieler.

Rechtshänder Grgic, der 2022 von der HG Saarlouis in die Wartburgstadt wechselte, erzielte in 21 Spielen 62 Treffer und gehört trotz seines jungen Alters zu den Leistungsträgern des Aufsteigers. „Wir sind über diese Nachricht froh und stolz, dass nach so ganz vielen Jahren wieder ein Spieler aus unseren Reihen eine Einladung zur Nationalmannschaft erhält. Diese Einladung sehen wir als Lohn für seine Leistungen im Laufe der Saison, aber zugleich als Lohn und Wertschätzung der harten Arbeit aller in unserem Verein“, sagte Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte.