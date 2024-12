Eisenach - Bundesligist ThSV Eisenach hat den Sprung in das Final Four um den deutschen Handball-Pokal verpasst. Im Viertelfinale unterlag das Team von Trainer Misha Kaufmann bei den Rhein-Neckar Löwen 28:31 (15:15). Die Gastgeber spielen nun in der Endrunde am 12. und 13. April nächsten Jahres in Köln.

In einem lange Zeit engen Spiel war Marko Grgic erfolgreichster Werfer für Eisenach und erzielte zehn Tore. Ivan Martinovic kam für die Gastgeber auf elf Treffer.

Für Trainer Kaufmann könnte es eines der letzten Spiele als Trainer der Eisenacher gewesen sein. Der Erstligist hatte mitgeteilt, dass der Coach um eine vorzeitige Auflösung seines bis Juni 2027 geltenden Vertrags gebeten habe. Das letzte Spiel des Jahres gegen den HSV Hamburg ist am 26. Dezember. Vier Tage zuvor muss der Club noch beim SC Magdeburg antreten.

„Wir haben uns darauf festgelegt, dass wir eine Lösung für alle Seiten finden werden und die nach der Winterpause bekanntgeben“, hatte Eisenachs Geschäftsführer René Witte Anfang der Woche gesagt. Kaufmann hatte den ThSV im Oktober 2021 als Zweitligist übernommen. 2023 gelang der Bundesliga-Aufstieg und der kaum für möglich gehaltene Klassenverbleib.