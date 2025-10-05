Die Gastgeber kommen anfangs nur schwer in Tritt, holen dann aber einen nicht unbedingt erwarteten Erfolg.

Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben in der Bundesliga ihren dritten Saisonsieg geschafft. Die Thüringer behielten gegen den Tabellen-Fünften VfL Gummersbach überraschend mit 32:29 (15:15) die Oberhand und kletterten vom 14. Tabellenplatz ins vorerst gesicherte Mittelfeld.

Felix Aellen war mit neun Toren bester Werfer, Stephan Seitz und Vincent Büchner gelangen jeweils vier Treffer. Für die Gummersbacher erzielten Miro Schluroff mit neun Treffern und Ellidi Snaer Vidarsson mit fünf die meisten Tore.

Zunächst gaben die Gäste den Ton an, führten nach elf Minuten mit 6:4 und lagen auch nach 28 Minuten beim 14:12 noch in Front. Die Eisenacher konnten diesen Rückstand bis zur Pause egalisieren, zogen bis zur 33. Minute durch einen 5:1-Lauf mit 17:15 in Führung und bauten sie bis zur 38. Minute auf 20:16 aus. Diesen Vorsprung ließen sich die Hausherren nicht mehr aus der Hand nehmen.