Die Thüringer geben beim bisherigen Tabellen-Vorletzten Wetzlar eine Drei-Tore-Führung zur Pause innerhalb von zwölf Minuten aus der Hand und finden danach nicht mehr ins Spiel.

Wetzlar - Die Handballer des ThSV Eisenach kommen in fremden Hallen über die Rolle des Punktelieferanten nicht hinaus. Die Thüringer verloren am Sonntag ihr Gastspiel beim bisherigen Tabellen-Vorletzten HSG Wetzlar mit 27:33 (15:12) und kassierten im neunten Auswärtsspiel die neunte Niederlage.

Damit verpassen die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze die große Chance, sich entscheidend von der Abstiegszone abzusetzen. Den größten Anteil am Erfolg der Wetzlaer hatten Dominik Mappes (13 Tore) und Philipp Ahouansou (9), die von der ThSV-Abwehr nicht zu stoppen waren. Für die Gäste erzielten Oskar Joelsson (7/2) und Vincent Büchner (4) die meisten Tore.

In der ersten Halbzeit verlief die Partie mit mehreren Führungswechseln bis zum 11:11 (23.) komplett ausgeglichen. In ihrer dann stärksten Phase setzten sich die Eisenacher bis zur Pause auf drei Treffer ab, doch hatten sie diesen Vorsprung zwölf Minuten nach dem Wiederanpfiff bereits verspielt. Wetzlar ging mit 19:18 in Führung und zog über 24:22 (48.) auf 31:26 (58.) davon. Die Gäste leisteten sich im Angriff zu viele technische Fehler und fanden nach dem Rückstand keine Mittel, um die Partie wieder zu drehen.