Vor dem DEL-Spitzenspiel ehren die Berliner Trainerlegende Don Jackson. Am Ende feiert der US-Amerikaner ein erfolgreiches Comeback als Coach der Münchner.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage hintereinander hinnehmen müssen. Der deutsche Meister verlor gegen den EHC Red Bull München mit 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Trotz der Tore von Frederik Tiffels und Ty Ronning konnten die Hauptstädter nicht verhindern, dass Don Jackson ein erfolgreiches Comeback als Coach der Bayern feierte.

Jackson, der erst am Vortag als Trainer der Münchner vorgestellt worden war, wurde vor dem Spiel für die fünf DEL-Titel, die er zwischen 2007 und 2013 mit den Eisbären gewonnen hatte, mit einer seit langem geplanten Bannerzeremonie geehrt. Nach den Feierlichkeiten taten sich beide Teams vor 14.022 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof schwer, ins Spiel zu finden. Kurz vor der ersten Pause sorgte Tiffels aber für die Führung der Hausherren.

DeSousa beschert Trainer Jackson ein erfolgreiches Comeback

Im zweiten Drittel hatten die Berliner die Begegnung weitgehend unter Kontrolle, ehe sie sich im Powerplay einen fatalen Puckverlust erlaubten. Maximilian Daubner schloss den folgenden Unterzahlkonter der Gäste erfolgreich ab (37.).

Beide Mannschaften erhöhten im Schlussabschnitt das Tempo. Yasin Ehliz traf für die Gäste (43.), Ronning antwortete für die Hauptstädter (49.). Die Verlängerung blieb torlos, Christopher DeSousa sorgte im Penaltyschießen für den EHC-Sieg.