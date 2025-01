Bei der Niederlage in Köln leisten sich die Berliner ungewohnt viele Fehler. Vor dem brisanten DEL-Klassiker bei den Adler Mannheim gilt es nun, die richtigen Lehren zu ziehen

Köln - Die Niederlage der Eisbären Berlin in Köln konnte Jonas Müller die Vorfreude auf den bevorstehenden Klassiker in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht verderben. „Gegen Mannheim ist es noch mal ein besonderes Feeling“, sagte der Nationalspieler am Dienstagabend bei Magentasport. „Ich glaube, da ist man immer bereit. Die letzten Spiele waren auch schon hart, da ist viel Feuer drin gewesen.“

Im Spitzenspiel bei den Adlern am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) gilt es für den Tabellenzweiten aber, jene Unzulänglichkeiten abzustellen, die zum 3:5 gegen die Kölner Haie geführt hatten. Durch die erste Niederlage nach fünf Siegen verpasste der deutsche Meister den Sprung auf den Spitzenplatz.

Trainer Aubin moniert „zu viele kostspielige Fehler“ gegen Köln

Trainer Serge Aubin bot die jüngste Vorstellung reichlich Anlass für Kritik. „Mir hat nicht gefallen, dass wir im zweiten Drittel zu viele kostspielige Fehler gemacht haben“, monierte der Kanadier. „Die passieren uns normalerweise nicht, und gegen einen guten Gegner muss man dann den Preis bezahlen. Hoffentlich werden wir unsere Lektion aus diesem Spiel lernen.“

Lange konnte der deutsche Meister die Missgeschicke durch seine Qualitäten in der Offensive kompensieren. Dreimal gerieten die Berliner in Rückstand, Lean Bergmann, Liam Kirk und Gabriel Fontaine sorgten jeweils für den Ausgleich.

Erst nach dem vierten Gegentreffer blieb die Antwort aus. Das lag allerdings auch an einer starken Vorstellung der Kölner. „Im letzten Drittel haben sie gut verteidigt“, lobte Müller. „Wir haben keinen Weg mehr gefunden, um noch ein Tor zu schießen.“