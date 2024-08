Berlin - Der Kader der Eisbären Berlin nimmt immer mehr konkrete Formen an. In Matej Leden verpflichtete der deutsche Meister einen weiteren Stürmer für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der 20 Jahre alte gebürtige Tscheche spielte zuletzt für die Lausitzer Füchse in der 2. Liga. Zuvor stand er beim EV Landshut unter Vertrag.

„Matej ist ein sehr talentierter Stürmer, der in der letzten Saison erste Profi-Erfahrungen bei den Lausitzer Füchsen gesammelt hat. Wir sehen noch viel Potenzial in ihm“, sagte Sportdirektor Stéphane Richer. Die Eisbären starten am 20. September mit dem Spiel bei den Kölner Haien in die DEL-Saison.