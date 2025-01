Berlin - Die Eisbären Berlin haben ihren zweiten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister gegen die Straubing Tigers mit 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Gabriel Fontaine erzielte zwei Tore, Leonhard Pföderl, Korbinian Geibel, Ty Ronning und Olivier Galipeau steuerten die übrigen Treffer zum souveränen Heimsieg der Hauptstädter bei.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof bekamen in den Anfangsminuten nur wenige Torszenen zu sehen. Das änderte sich, als die Straubinger ihre ersten Zeitstrafen kassierten: In der zwölften Minute traf Pföderl im Powerplay für die Hausherren. Die Gäste antworteten allerdings umgehend. Elis Hede konnte nach einer Unaufmerksamkeit der Berliner Defensive völlig unbedrängt ausgleichen (14.).

Gabriel Fontaine gelingt ein Doppelpack

Nach der ersten Pause begannen die Straubinger druckvoll, aber die Hauptstädter erzielten die Tore. Geibel sorgte für die erneute Führung (23.), Fontaine verwandelte einen Penalty (33.) und war nach einem Konter ein weiteres Mal erfolgreich (37.).

Im Schlussabschnitt geriet der Erfolg der Eisbären nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Zwar konnte Justin Scott für die Gäste verkürzen (50.), doch Ronning stellte wenig später den alten Abstand wieder her (53.). Galipeau sorgte in der letzten Spielminute für den Endstand.