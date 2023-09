Berlin - Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Testspiel in Tschechien verloren. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlag Mountfield HK am Freitagabend in Hradec Kralove mit 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Am Mittwoch hatten die Eisbären bereits bei Sparta Prag den Kürzeren gezogen. Die DEL-Saison beginnt für die Eisbären am 15. September mit einem Heimspiel gegen den Vizemeister ERC Ingolstadt.