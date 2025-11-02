Der deutsche Meister verabschiedet sich mit einer verdienten Heimniederlage in die Länderspielpause der DEL. Gegen Bremerhaven fehlt den Berlinern die Zielstrebigkeit im Angriff.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben das letzte Spiel vor der Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Der deutsche Meister unterlag den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Blaine Byron erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter, die zu wenig aus ihren Torgelegenheiten machten und sich zahlreiche Fehler erlaubten.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren die Anfangsminuten, weil sich die Gäste früh zwei Strafzeiten leisteten. Allerdings verpassten es die Berliner, ihre klaren Chancen zu verwerten. Stattdessen gingen die Bremerhavener durch einen Treffer von Rayan Bettahar in der 12. Minute in Führung. Alexander Friesen erhöhte 46 Sekunden vor der ersten Pause im Powerplay.

Berliner im Angriff lange glücklos

Nach dem Wiederbeginn blieben die Berliner bemüht, ließen aber vor dem gegnerischen Tor zumeist die nötige Präzision vermissen. Nicolas Krämmer baute nach einem Konter den Vorsprung der Gäste weiter aus (35.), ehe Byron für die Hauptstädter verkürzte (37.).

Im Schlussabschnitt erhöhten die Gastgeber den Druck, fanden aber kein Mittel, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Bennet Roßmy erzielte kurz vor dem Spielende sogar noch den vierten Treffer der Bremerhavener (57.).