Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen weiteren Rückschlag erlitten. Der deutsche Meister verlor gegen den Tabellenführer ERC Ingolstadt deutlich mit 1:6 (0:2, 1:1, 0:3) und hat damit nun fünf seiner jüngsten sechs Heimspiele verloren. Liam Kirk erzielte den einzigen Treffer der Hauptstädter.

Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags von Magdeburg sahen die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof eine intensive Begegnung, in der die Gäste das zielstrebigere Team waren. In der 7. Minute sorgte Wayne Simpson für die Führung der Ingolstädter, der frühere Eisbären-Profi Morgan Ellis baute den Vorsprung mit einem abgefälschten Distanzschuss aus (17.).

In den Schlussminuten kassieren die Berliner noch drei Gegentore

Im zweiten Drittel blieben die Berliner bemüht, leisteten sich aber zu viele Ungenauigkeiten. So konnten die Gäste durch ein Tor von Riley Sheen auf 3:0 davonziehen (35.).

Kirk sorgte mit seinem Treffer noch einmal für Hoffnung bei den Hausherren (38.). Gegen den konsequent verteidigenden Spitzenreiter fanden die Eisbären aber im Schlussabschnitt kein Mittel, um dem Spiel eine Wende zu geben. Stattdessen sorgten Alex Breton (57.), Daniel Pietta (59.) und Myles Powell (60.) für einen klaren Sieg der Gäste.