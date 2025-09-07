Der deutsche Meister erzielt in der CHL gegen den Außenseiter aus Frankreich vier Powerplay-Treffer, muss sich aber nach einer Drei-Tore-Führung letztlich mit nur einem Punkt begnügen.

Torhüter Jake Hildebrand muss mit den Eisbären Berlin eine weitere Niederlage in der CHL hinnehmen.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Champions Hockey League (CHL) die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen den französischen Titelträger Brûleurs de Loups de Grenoble verlor der deutsche Eishockey-Meister nach einer 3:0-Führung mit 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Überzahltore von Liam Kirk, Marcel Noebels, Ty Ronning und Blaine Byron reichten den Hauptstädtern am Ende nur für einen Punkt.

Vor 3.543 Zuschauern nutzten die Berliner im Wellblechpalast ihre ersten beiden Überzahlgelegenheiten. Kirk traf in der zweiten Minute, Noebels baute den Vorsprung aus (8.).

Berlin verspielt 3:0-Führung

Kurz nach dem Beginn des zweiten Drittels gelang Ronning der dritte Powerplay-Treffer der Berliner (21.), ehe auch die Franzosen ihre Überzahl-Qualitäten unter Beweis stellten. Sacha Treille (33.), François Beauchemin (34.) und erneut Treille (36.) sorgten mit ihren Toren innerhalb von drei Minuten für den Ausgleich, als Eisbären-Kapitän Jonas Müller auf der Strafbank saß.

Byron (39.) brachte die Berliner mit einem weiteren Powerplay-Treffer wieder in Führung, doch Valentin Grossetete antwortete für die Gäste (54.). Die Verlängerung blieb torlos, im Penaltyschießen sorgte erneut Treille für die Entscheidung zugunsten der Franzosen.