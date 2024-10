Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den sechsten Sieg hintereinander gefeiert und die Tabellenführung übernommen. Am Freitagabend gewann der amtierende deutsche Meister gegen die Adler Mannheim mit 4:3 (2:3, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. Manuel Wiederer erzielte das entscheidende Tor in der Overtime. Frederik Tiffels gelangen zwei Treffer für die Hauptstädter, Ty Ronning war einmal erfolgreich.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gingen die Gäste in der zehnten Minute mit einem kuriosen Treffer in Führung: Ein Befreiungsschlag von Jyrki Jokipakka aus der eigenen Defensivzone sprang hinter Eisbären-Goalie Jake Hildebrand ins Netz.

Wiederer sorgt in der Verlängerung für den Siegtreffer

Wenig später profitierten die Hausherren von Zeitstrafen gegen die Mannheimer. Ronning glich in doppelter Überzahl aus (12.), nur 29 Sekunden später traf Tiffels, als die Berliner noch einen Spieler mehr auf dem Eis hatten. Weil sich die Eisbären danach einige Nachlässigkeiten leisteten, konnten die Kurpfälzer das Ergebnis durch Tore von Daniel Fischbuch (15.) und Nick Cicek (19.) vor der ersten Pause wieder zu ihren Gunsten wenden.

Die Berliner benötigten lange, um wieder ins Spiel zu finden, konnten aber im Schlussabschnitt durch den zweiten Treffer von Tiffels die Verlängerung erzwingen (54.), in der Wiederer den Sieg sicherstellte (63.).