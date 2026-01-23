Der deutsche Meister startet verhalten, steigert sich dann aber erheblich. Am Ende erzielt Marcel Noebels den späten Siegtreffer.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben ihr letztes Heimspiel vor der Olympia-Pause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Am Freitagabend setzte sich der deutsche Meister gegen den ERC Ingolstadt mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) durch. Den knappen, aber am Ende verdienten Erfolg verdankten die Hauptstädter Treffern von Ty Ronning und Marcel Noebels sowie einer starken Leistung von Goalie Jonas Stettmer.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof dominierten die Gäste die Anfangsphase und hatten die ersten klaren Chancen. Danach fanden aber auch die Hausherren besser ins Spiel. Beide Teams schafften es allerdings vor der ersten Pause nicht, ihre Torgelegenheiten zu verwerten.

Noebels erzielt kurz vor Schluss den Siegtreffer

Das änderte sich 53 Sekunden nach dem Wiederbeginn: Ronning sorgte für die Führung der Berliner. Die Ingolstädter konnten aber bereits in der 24. Minute durch einen Treffer von Johannes Krauß nach einem Konter ausgleichen.

Danach lieferten sich die Kontrahenten eine abwechslungsreiche Begegnung mit zahlreichen Torszenen auf beiden Seiten. In der Schlussphase erhöhten die Eisbären noch einmal den Druck und entschieden das Spiel durch einen späten Treffer von Noebels zu ihren Gunsten (57.).