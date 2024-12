Dank eines Hattricks von Ty Ronning und einer starken kämpferischen Leistung holen die Hauptstädter drei Punkte in Niederbayern. Allerdings müssen sie weitere Verletzte beklagen.

Eisbären Berlin gewinnen 4:3 in Straubing

Angreifer Ty Ronning erzielte beim Sieg der Eisbären in Straubing drei Tore.

Straubing - Die Eisbären Berlin haben ihr kleines Formtief in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überwunden. Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister bei den Straubing Tigers mit 4:3 (1:1, 3:1, 0:1). Ty Ronning erzielte drei Tore, außerdem traf Jonas Müller für die Hauptstädter, die im Angriff wieder deutlich zielstrebiger auftraten als in den vorigen Spielen.

Die 5.455 Zuschauer im Eisstadion am Pulverturm sahen im ersten Drittel eine umkämpfte, insgesamt ausgeglichene Begegnung. Ronning traf nach etwas mehr als drei Minuten für die Gäste, JC Lipon antwortete für die Hausherren (8.).

Ronning gelingt ein Hattrick

Im zweiten Spielabschnitt steigerten sich die Berliner in der Offensive, Müller sorgte für die erneute Führung (27.). Auch der Ausgleichstreffer von Travis St. Denis (30.) brachte die Eisbären nicht aus dem Konzept. Ronning erzielte umgehend im Powerplay sein zweites Tor und komplettierte nach einem Konter seinen Hattrick (34.).

Die Straubinger erhöhten im Schlussdrittel den Druck und kamen durch Justin Brauns Treffer wieder heran (48.). Doch die Hauptstädter konnten ihren knappen Vorsprung mit großem Einsatz verteidigen, obwohl mit Mitch Reinke und Eric Mik zwei Abwehrspieler vorzeitig mit Verletzungen vom Eis mussten.