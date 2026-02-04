Eisgang auf der Elbe sorgt für einen Ausnahmezustand: Nun fällt eine weitere Fährverbindung weg.

Die Fähre musste ihren Betrieb wegen Eisgangs auf der Elbe einstellen. (Archivbild)

Amt Neuhaus - Fähre „Tanja“ stellt ihren Betrieb vorerst ein. Grund sei Eisgang auf der Elbe, teilte der Landkreis Lüneburg mit. Das Schiff verbindet die Ortschaft Darchau (Landkreis Lüneburg) mit der Ortschaft Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und transportiert Personen, Radfahrer und Kraftfahrzeuge.

Es ist nicht die erste Fähre auf der Elbe, die den Verkehr einstellt. Die kleine Auto- und Personenfähre „Amt Neuhaus“ zwischen Bleckede und Neu Bleckede (Landkreis Lüneburg) ist seit 8. Januar außer Betrieb.

Die Fähre „Tanja“ war bislang noch eine alternative Verbindung für Reisende, die über den Fluss wollten. Um die Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Amt Neuhaus zum Schulzentrum Bleckede sicherzustellen, hat der Landkreis einen Notverkehr mit einer Buslinie aktiviert.