Für die Einzelhändler in Thüringen geht es in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts. Der Auftakt lief aus Sicht des Handelsverbands vielversprechend. Ein Bereich schwächelt jedoch.

Erfurt - Der Thüringer Einzelhandel ist mit dem Start des Weihnachtsgeschäfts vergleichsweise zufrieden. „Trotz herausfordernder Zeiten war es ein ansehnlicher Start in den Weihnachtshandel“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Thüringen, Knut Bernsen. In der abgelaufenen Woche seien Unterhaltungselektronik, Uhren, Schmuck, Spielwaren oder Bücher gut gelaufen. Sorgen bereite hingegen der Bekleidungshandel.

Zum ersten verkaufsoffenen Advents-Sonntag in kleineren Thüringer Städten blitzte die Sonne heraus. Aus Sicht von Bernsen ein positives Signal: „Regenwetter tut dem stationären Bereich nicht gut.“ Allerdings sei es noch zu früh für eine Bilanz. Am kommenden Sonntag öffnen auch in größeren Städten wie Erfurt, Jena und Weimar die Geschäfte zum Weihnachtsshopping.

Einer Verbandsumfrage zufolge seien im November etwa ein Drittel der Thüringer Händler mit ihren Geschäften zufrieden gewesen. Das sei mehr als im Vorjahr, sagte Bernsen. Bundesweit geht der Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft von einem Umsatzplus von rund 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. „Da muss man aber die Inflation wieder abziehen“, so Bernsen.