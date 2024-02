Trainer Daniel Scherning von Braunschweig in Aktion.

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig und Trainer Daniel Scherning haben die Verlängerung ihrer Zusammenarbeit vereinbart. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, bleibt der 40-Jährige auch in der Spielzeit 2024/25 Trainer der Niedersachsen. Der neue Vertrag ist sowohl für die 2. als auch für die 3. Liga gültig.

Scherning hatte den Posten am 7. November vergangenen Jahres übernommen, als der Club Tabellenletzter war. In den bisherigen zehn Pflichtspielen unter seiner Leitung holten die Niedersachsen bei sechs Siegen und vier Niederlagen 18 Zähler. Mit aktuell 23 Punkten steht die Eintracht auf Platz 15. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) empfangen die Braunschweiger den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

„Wir waren von Anfang an überzeugt davon, dass Daniel für uns genau der richtige Trainer ist. Diese Einschätzung hat er gemeinsam mit seinem Trainerteam komplett bestätigt“, sagte Eintracht Sportdirektor Benjamin Kessel. Auch der Vertrag von Co-Trainer Andreas Zimmermann wurde bis zum 30. Juni 2025 verlängert.