Braunschweig - Eintracht Braunschweig hat für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga den tunesischen WM-Spieler Mohamed Dräger verpflichtet. Der 28-Jährige wurde in Freiburg geboren und spielte zuletzt für den FC Basel in der Schweiz. Der bis 30. Juni 2026 abgeschlossene Vertrag ist allerdings nur in der zweiten Liga gültig.

Dräger sei „auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar“, sagte der Braunschweiger Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Er soll seine Erfahrungen, seinen Offensivdrang verbunden mit seiner hohen Qualität an Hereingaben einbringen und uns mit seiner positiven Energie weiterhelfen.“

Eintracht-Trainer Daniel Scherning kennt den Neuzugang aus gemeinsamen Zeiten beim SC Paderborn. Von dort aus wechselte Dräger ins Ausland zu Olympiakos Piräus, Nottingham Forest, zum FC Luzern und nach Basel. Für Tunesien bestritt er bislang 39 Länderspiele und kam dabei unter anderem beim Afrika Cup 2019 und der WM 2022 in Kater zum Einsatz.