Einschusslöcher in Auto in Schmölln

Schmölln - Ein geparktes Auto ist in Schmölln (Altenburger Land) von einem Schuss durchlöchert worden. Der Besitzer des Autos stellte am Samstagmorgen auf seinem Grundstück im Ortsteil Nöbdenitz zwei Einschusslöcher an seinem Wagen fest, wie die Polizei mitteilte. Demnach drang die Kugel zunächst durch die Motorhaube und dann durch die Fahrerseite.

Die Kriminalpolizei bittet für ihre Ermittlungen um Zeugenhinweise. Die Ermittler prüfen auch, ob der Schuss bei einer Jagd im benachbarten Waldstück abgegeben worden sein könnte.