Halle - Am Wochenende kommt es auf einzelnen Bahnstrecken rund um Halle zu Einschränkungen. Wie das Bahnunternehmen Abellio mitteilte, fahren am gesamten Wochenende auf der Nebenstrecke zwischen Halle und Könnern (Salzlandkreis) keine Züge. Die Bahn teilte mit, dass die Strecke wegen Gleisarbeiten gesperrt ist. Derzeit tauscht die Bahn bundesweit an zahlreichen Stellen Betonschwellen aus. Von der Sperrung betroffen sind an diesem Wochenende nach Angaben von Abellio die Züge von Halle nach Goslar, Halberstadt und Bernburg.

Zusätzlich komme es zu Einschränkungen auf der Strecke zwischen Halle und Sangerhausen. Hier sei wegen nicht besetzter Stellwerke der Deutschen Bahn kein Zugverkehr zu bestimmten Zeiten möglich.