Leipzig - Reisende auf der stark frequentierten Pendlerstrecke von Leipzig nach Dresden müssen sich Ende Juli noch einmal auf Einschränkungen einstellen. Bei Zeithain werde das zweite neue Gleis an die Leit- und Sicherheitstechnik angeschlossen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Deswegen werden vom 25. bis 28. Juli die Fernverkehrszüge zwischen Dresden und Leipzig umgeleitet. Riesa kann dann nicht angefahren werden. Im Nahverkehr ändern sich Abfahrzeiten, und zwischen Riesa und Elsterwerda sowie Riesa und Priestewitz kommen Ersatzbusse zum Einsatz.

Die Bahn hat die Strecke Leipzig-Dresden in den vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut. Züge sollen dort in Zukunft durchgehend mit Tempo 200 fahren können. Die Fahrzeit zwischen den beiden Großstädten soll sich so unter eine Stunde verkürzen.