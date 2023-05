Jena - Ein Brief mit einer Bombendrohung hat am Dienstag einen Polizeieinsatz am Universitätsklinikum Jena ausgelöst. Nach sechs Stunden wurde am frühen Abend Entwarnung gegeben. Bei intensiver Suche fanden die Spezialkräfte Gegenstände wie einen herrenlosen Koffer und eine Tasche, die einfach vergessen wurden. Diese seien als harmlos identifiziert worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Klinikum ist nach eigenen Angaben wieder für Patienten, Rettungskräfte und Mitarbeiter zugänglich, die Sperrung der angrenzenden Straßen aufgehoben.

Das Schreiben, in dem mit der Detonation von Sprengkörpern nach 45 Minuten gedroht wurde, war gegen 11.30 Uhr an eine Ärztin übergeben worden. Der Klinikkomplex in Jena-Lobeda war zunächst komplett abgesperrt worden, nur Ärzte durften ihn betreten. Der handgeschriebene Brief ist den Angaben zufolge sehr unpräzise formuliert und enthält keine genaue Ortsangabe. Zu dem unbekannten Boten und der laut Polizeisprecher „ominösen“ Ärztin werde ermittelt.