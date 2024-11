Einsatz wegen ausgelaufener Chemikalie in Merseburg

Am Güterbahnhof

Am Güterbahnhof in Merseburg ist eine chemische Flüssigkeit ausgelaufen. (Symbolbild)

Merseburg - Am Güterbahnhof in Merseburg (Saalekreis) läuft wegen einer ausgelaufenen Chemikalie ein größerer Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr Merseburg und Kräfte des Gefahrgutzuges des Landkreises seien am Nachmittag alarmiert worden, sagte Stadtwehrleiter Dirk Grötzsch. Die „Mitteldeutsche Zeitung“ hatte zuerst berichtet, dass ein Kesselwagen Flüssigkeit verliere.