Am Güterbahnhof Merseburg gab es einen größeren Einsatz der Feuerwehr. Eine Chemikalie soll ausgelaufen sein.

Am Güterbahnhof

Am Güterbahnhof in Merseburg ist eine chemische Flüssigkeit ausgelaufen. (Symbolbild)

Merseburg - Der Feuerwehreinsatz am Güterbahnhof in Merseburg (Saalekreis) wegen einer ausgelaufenen Chemikalie ist abgeschlossen. Der betreffende Güterwaggon befindet sich nicht mehr auf dem Bahnhofsgelände, wie die Feuerwehr mitteilte. Es handelte sich demnach um eine Chemikalie aus dem Bereich der Kohlenwasserstoffe, die bei einer Kontrolle durch das Bahnpersonal festgestellt worden war. Es sei aber nur eine sehr geringe Menge gewesen. Der Einsatz war am Donnerstagabend abgeschlossen. Es wurde niemand verletzt.

Am Nachmittag waren laut Stadtwehrleiter Dirk Grötzsch die Feuerwehr Merseburg und Kräfte des Gefahrgutzuges des Landkreises alarmiert worden. Die „Mitteldeutsche Zeitung“ hatte zuerst berichtet, dass ein Kesselwagen Flüssigkeit verliere.