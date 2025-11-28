Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel womöglich auf Diego Demme verzichten. Der Mittelfeldspieler habe im Training einen Schlag abbekommen und am Donnerstag nur individuell trainieren können, berichtete Trainer Stefan Leitl und ergänzte mit Blick auf Demmes Einsatzchancen: „Stand jetzt ist es so, dass es eng werden kann“. Schon zu Saisonbeginn war Demme mehrere Wochen ausgefallen - damals aufgrund von Schwindelgefühlen.

Jungstar Kennet Eichhorn (16), der zuletzt gegen Eintracht Braunschweig (1:0) seine Gelb-Sperre abgesessen hatte, dürfte am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in die Anfangsformation zurückkehren. Neben ihm könnte Paul Seguin auflaufen.