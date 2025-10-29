Berlin - Die Polizei in Berlin ist am Nachmittag zu einem Einsatz im Vivantes Klinikum Am Urban in Kreuzberg gerufen worden. Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, es habe sich um einen Polizeieinsatz wegen einer möglichen Gefahrenlage gehandelt. Er sei inzwischen beendet.

Auf der Plattform X teilte die Polizei mit, die angenommene Gefahrenlage habe sich nicht bestätigt. „Nach ersten Informationen soll ein Mann Klinikpersonal bedroht und sich anschließend im Krankenhaus versteckt haben. Eine Absuche des Gebäudes durch unsere Einsatzkräfte verlief negativ.“

Vivantes teilte auf X mit: „Das Klinikum am Urban ist wieder zugänglich. Patienten oder Mitarbeiter sind nicht zu Schaden gekommen.“