Eine unbekannte Substanz wird in einem Einkaufszentrum entdeckt. Zwei Menschen erleiden Atemwegsbeschwerden. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zella-Mehlis - Wegen einer unbekannten Substanz ist ein Einkaufszentrum in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) am Dienstag evakuiert worden. Zwischen 200 und 300 Menschen mussten das Gebäude nach Angaben der Polizei verlassen. Die Substanz sei am Nachmittag auf einer Toilette des Einkaufszentrums entdeckt worden. Eine 25-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann hätten, mutmaßlich ausgelöst durch die Substanz, Atemwegsreizungen erlitten. Gegen 20.00 Uhr war das Einkaufszentrum wieder begehbar.

Die Feuerwehr habe vor Ort ohne Erfolg versucht, die Substanz zu bestimmen. Schließlich habe sie Proben entnommen, um diese weitergehend zu prüfen. Die Polizei ermittle wegen fahrlässiger Körperverletzung.