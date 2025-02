In der Nacht meldete sich in Teilen Brandenburgs und in Berlin der Winter zurück. Trotz glatter Straßen blieb ein Chaos aber aus. Der DWD rechnet weiter mit Glätte.

In Brandenburg an der Havel wurden bei witterungsbedingten Unfällen laut Polizei drei Menschen verletzt.

Potsdam - Schnee und Glätte haben in Brandenburg für einige Unfälle gesorgt. Die meisten Autofahrer hätten sich an die Witterungsverhältnisse angepasst und seien vorsichtiger gefahren, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam am Nachmittag. Seit Mittwochabend (19.00 Uhr) seien 18 witterungsbedingte Unfälle gezählt worden. Insgesamt habe das Wetter aber nicht zu überproportional mehr Unfällen geführt.

Drei Verletzte in Brandenburg an der Havel

Die Polizeidirektion West berichtete von einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Brandenburg an der Havel am Morgen, bei dem zwei Insassen eines der Fahrzeuge verletzt wurden. Die Verletzten kamen in eine Klinik. Als Ursache des Unfalls im Ortsteil Klein Kreutz nannte die Polizei das Wetter. Im Ortsteil Gollwitz stieß ein Auto laut ersten Erkenntnissen witterungsbedingt mit einem Lkw zusammen. Eine Frau wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Wetterdienst warnt vor Glätte auch in der Nacht und am Freitag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in Brandenburg und in Berlin vor Glätte in der Nacht zu Freitag und auch am Freitag selbst. Am Donnerstagabend und in der Nacht solle es zeitweise erneut schneien, gebietsweise seien drei bis sechs Zentimeter Neuschnee innerhalb von sechs Stunden möglich.

Ab Freitagmorgen sollen die Schneefälle nachlassen, am Freitag solle es dann nur noch vereinzelt schneien. Vor allem am Tagesbeginn und am Abend könne es am Freitag glatt werden, hieß es. Die Temperaturen sollen in der Nacht zu Freitag bei 1 bis -3 Grad liegen und am Freitag auf 0 bis 2 Grad steigen.