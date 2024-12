Unbekannte haben vor der Villa einer schlagenden Studentenverbindung in Hannover einen Bretterzaun errichtet. Die Polizei musste die Barrikade abbauen und ermittelt wegen Landfriedensbruchs.

Hannover - Unbekannte haben den Eingang der Villa einer Burschenschaft in Hannover mit einem meterhohen Zaun verbarrikadiert und die Fassade mit Farbe beworfen. Nach der Aktion am Samstag ermittelt der für politische Taten zuständige Staatsschutz wegen Landfriedensbruchs und Nötigung.

Der etwa 20 Meter lange Holzzaun sei von den teilweise maskierten, schwarz gekleideten Personen mit politischen Schriftzügen versehen worden, teilten die Beamten mit. Auf in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) veröffentlichten Fotos des Zauns ist die Parole „Nazizentren dichtmachen“ zu sehen. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Villa ist Sitz einer schlagenden Studentenverbindung

Anwohner hatten die Einsatzkräfte am Samstag gegen 13.30 Uhr alarmiert und von einer Gruppe dunkelgekleideter Störer in zweistelliger Höhe gesprochen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden auch Nebeltöpfe gezündet, daher sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. „Es wurden sofort intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet“, sagte die Sprecherin. Mehrere Gruppen seien kontrolliert worden.

Die Villa ist Sitz der Hannoverschen Burschenschaft Ghibellinia-Leipzig, einer schlagenden Studentenverbindung, die nach eigenen Angaben seit 1868 aktiv ist. Sie pflegt die Tradition der sogenannten Mensur, als Fechtkämpfe, bei denen als typische Verletzung ein sogenannter Schmiss im Gesicht davongetragen werden kann.

Ermittler suchen nach Zeugen

Laut Polizei waren während der Errichtung des Bretterzauns Menschen in dem Haus der Burschenschaft. Die HAZ zitiert den Vorsitzenden der sogenannten Altherrenschaft der Verbindung. Nach dessen Angaben sollte am Abend eine Weihnachtsfeier stattfinden. Zu der Barrikade sagte der Vorsitzende der Altherrenschaft: „Das ist undemokratisch.“ Es seien schon in der Vergangenheit Farbbeutel gegen die Villa geworfen worden. Auf dpa-Anfrage äußerte sich die Burschenschaft zunächst nicht zu der Aktion.

Die Ermittler suchen nach Zeugen. Der Zaun war laut der Polizeisprecherin stabil befestigt, sodass Polizisten der Zentralen Polizeidirektion Hannover ausrücken und die Barrikade mit Gerätschaften abreißen mussten.