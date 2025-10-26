Neun Ortsfeuerwehren rücken nachts aus. Sie löschen ein Feuer in einem Einfamilienhaus. Ein Bewohner wird leicht verletzt. Schnell zurückkehren kann er in sein Heim voraussichtlich nicht.

Landsberg - Nach einem Feuer ist ein Einfamilienhaus im Landsberger Ortsteil Zwebendorf (Saalekreis) nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Hausbewohner leicht verletzt. Er konnte das Haus selbstständig verlassen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es in der Nacht zum Sonntag zu dem Feuer kam, sei noch unklar. Das Dach wurde erheblich beschädigt. Für die Löscharbeiten rückten laut Polizei neun Ortsfeuerwehren mit 63 Kameraden an.