Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses geht in der Nacht zum Freitag in Flammen auf. Das Haus steht leer, der Sachschaden jedoch ist hoch.

Friesoythe - In der Nacht zum Freitag hat in Friesoythe (Kreis Cloppenburg) der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Das leerstehende Haus stand aus zunächst ungeklärter Ursache in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Entsprechend sei niemand verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Löscharbeiten nach etwa eineinhalb Stunden um 6.15 Uhr beendet. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden zunächst auf etwa 50.000 Euro.