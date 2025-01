Ein Einfamilienhaus in der Region Hannover steht in Flammen, die Bewohner können sich retten. Der Schaden ist allerdings enorm. Was ist die Ursache für das Feuer?

In Pattensen in der Region Hannover gerät ein Einfamilienhaus in Brand. Der Schaden dürfte Schätzungen zufolge sechsstellig ausfallen. (Symbolbild)

Pattensen - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Pattensen in der Region Hannover ist Schätzungen zufolge ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. In dem Haus im Ortsteil Reden sind demnach aber drei Menschen gemeldet, diese retteten sich aber schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Haus.

Flammen schlugen am Morgen aus dem Dachstuhl des Gebäudes, schließlich geriet das ganze Haus in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer unter Kontrolle, wie der Sprecher sagte. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.