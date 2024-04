Einfamilienhaus brennt in Chemnitz: Gebäude unbewohnbar

Chemnitz - Ein Einfamilienhaus hat am Sonntagabend in Chemnitz-Röhrsdorf gebrannt. Die Familie, die das Haus bewohnte, konnte sich selbstständig retten und blieb unverletzt, wie die Polizei Chemnitz am Montag mitteilte. Das Haus ist Polizeiangaben zufolge unbewohnbar.

Das Feuer sei vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Anbau entstanden und habe dann auf die Garage, die Hausfassade und schließlich auch auf den Innenbereich des Hauses übergegriffen. Eine Giebelseite des Hauses stand demnach vollständig in Flammen.