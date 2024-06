Artern - Bei einem schweren Autobahnunfall in Nordthüringen ist eine Frau gestorben. Drei weitere Insassen des Autos, das auf der A71 in Richtung Sangerhausen unterwegs war, seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Unfall habe sich am Sonntagmittag zwischen den Anschlussstellen Heldrungen und Artern ereignet.

Zur Identität der Toten und der Fahrzeuginsassen könnten noch keine Angaben gemacht werden. „Die Verletzten sind wohl nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand“, sagte der Polizeisprecher. Die Unfallursache sei noch offen. Das Auto sei ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen. Die Autobahn in Richtung Sangerhausen musste an der Unfallstelle für die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.