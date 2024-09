Dresden feiert Caspar David Friedrich. Der berühmte Künstler der Romantik lebte gut 40 Jahre in der Stadt, fing dort an zu malen - und bekommt zum 250. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk.

Blick in die JubiläuAusstellung zu Caspar David Friedrich

Dresden - An seinem 250. Geburtstag wird in Dresden eine neue Rosenzüchtung nach dem Meister der deutschen Romantik, Caspar David Friedrich, benannt. Die Taufe findet bei der Dresdner Geburtstagsfeier an diesem Donnerstag auf dem Neumarkt statt. Sie sei schon „sehr gespannt“ auf die Caspar-David-Friedrich-Rose, die die Hingabe des großen Malers der Romantik zur Schönheit der Natur verkörpern soll, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU), die auch Taufpatin ist, laut Mitteilung. Die Rose wurde eigens für das Jubiläum gezüchtet.