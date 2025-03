Die sächsische Landesregierung möchte die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten in Sachsen auf null senken. Dafür stärkt sie nun die Arbeit der Verkehrswacht.

Dresden - Das Verkehrsministerium unterstützt die Verkehrswacht Sachsen in diesem Jahr mit über einer halben Million Euro. Die Fördermittel fließen unter anderem in die Verkehrserziehung in Schulen und Kindergärten, wie das Ministerium mitteilte. Aber auch Erwachsene sollen geschult werden. Insgesamt werden 14 Maßnahmen gefördert.

Laut Verkehrsministerin Regina Kraushaar (CDU) ist das Ziel der Regierung, keine Verkehrstoten in Sachsen mehr zu beklagen, weshalb ganz klar auf den Ausbau von Präventionsarbeit gesetzt werde: „Auch wenn die Unfallzahlen erfreulicherweise weiter rückläufig sind, ist schon jeder Verkehrsunfall einer zu viel.“

Die Landesverkehrswacht Sachsen leistet nach Angaben der Ministerin mit ihren 23 Orts-, Kreis- und Gebietsverkehrswachten sowie über 1.000 ehrenamtlichen Mitgliedern seit 35 Jahren eine engagierte und kontinuierliche Arbeit für die Verkehrssicherheit im Freistaat.