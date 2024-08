Javier Pinola war Publikumsliebling beim 1. FC Nürnberg, mit dem er 2007 den DFB-Pokal gewann. Jetzt kehrt der Argentinier nach Franken zurück - in einer neuen Funktion.

Nürnberg - Eine „Club“-Legende kehrt zum 1. FC Nürnberg zurück und wird Teil des Trainerteams von Miroslav Klose. Javier Pinola wird Co-Trainer beim Fußball-Zweitligisten, der an diesem Samstag (13.00 Uhr) noch ohne den Argentinier im zweiten Punktspiel der Saison auf den FC Schalke 04 trifft. Der 41 Jahre alte Abwehrspezialist lief von 2005 bis 2015 für den FCN auf und war im Max-Morlock-Stadion ein Publikumsliebling.

Pinola wechselt von River Plate nach Franken und soll nach Vereinsangaben voraussichtlich am Dienstag in Nürnberg eintreffen. Beim argentinischen Spitzenklub war „Pino“zuletzt Co-Trainer an der Seite des früheren Bayern-Profis Martin Demichelis. Für den „Club“ bestritt Pinola über 250 Spiele. Der DFB-Pokalsieg 2007 war der größte Erfolg.

„Pino kennt die Menschen hier. Er lebt und liebt diese Stadt und diesen Verein und war sofort Feuer und Flamme, als wir den Kontakt vor einigen Wochen gesucht haben“, äußerte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou.



Klose will von Pinolas „Erfahrungen als Spieler und Trainer profitieren, insbesondere was die Defensivarbeit angeht“. Pinola selbst spricht von einer Ehre: „Ich kann allen 'Club'-Fans versichern, dass ich wie früher als Spieler auch jetzt als Co-Trainer alles dafür geben werde, dass unser 'Club' erfolgreich sein wird.“