Bei insgesamt zwölf Baustelleneinbrüchen in und um Lingen werden am Wochenende mehrere Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Besteht zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang?

Lingen - Zwischen Donnerstag und Montag ist es bei einer Einbruchserie auf Baustellen in und um Lingen zu einem Schaden von 81.500 Euro gekommen. In insgesamt acht Einbruchdiebstählen auf verschiedenen Baustellen innerhalb der Stadt wurden Werkzeuge, Baumaschinen, Elektrogeräte und Dieselkraftstoff im Wert von über 30.000 Euro gestohlen.

Zudem wurden in vier weiteren Gemeinden um Lingen ebenfalls Baucontainer auf Baustellen aufgebrochen. Während in Bawinkel der entstandene Schaden noch ermittelt werden muss, steht dieser anderorts bereits fest: 2.000 Euro in Osterwald, 3.500 Euro in Emsbüren und 46.000 Euro in Wietmarschen-Lohne. Hier wurden Elektrowerkzeuge, Kabeltrommeln und Kupfer entwendet.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt, wie die Polizei mitteilte.