Hasselfelde - Unbekannte sind in den Erlebnispark Pullman City in Hasselfelde (Landkreis Harz) eingebrochen und haben dabei mehrere Gegenstände gestohlen. Wie die Polizei am Montag berichtete, durchsuchten die bislang unbekannten Täter in der Nacht zum Sonntag mehrere Räume der nachgebauten Westernstadt. Sie entwendeten demnach eine Spendenbox, eine Geldzählmaschine, Schmuckgegenstände, zwei Drohnen und Spielekonsolen. Der Schaden belaufe sich auf mehr als 4000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Der Themenpark Pullman City ist nach eigenen Angaben auf einem Areal von 200.000 Quadratkilometern die größte Westernstadt in Deutschland. Neben Übernachtungsmöglichkeiten gibt es dort ein breites Unterhaltungsprogramm für Besucherinnen und Besucher.