Am Ku'damm in Berlin sind Mode- und Schmuckgeschäfte angesiedelt. Das lockt nicht nur Käufer an.

Einbruch in Uhrengeschäft am Ku'damm

Berlin - In ein Uhrengeschäft am Ku'damm in Berlin-Charlottenburg ist eingebrochen worden. Der Bewegungsmelder wurde am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob Uhren oder Schmuck gestohlen wurden und wie hoch die Schadenssumme ist. Die Tatort-Experten der Kriminaltechnik sicherten Spuren.