Stuhr - Nach einem spektakulären Einbruch in ein Juweliergeschäft in Stuhr im Landkreis Diepholz sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Die Polizei geht von drei Unbekannten aus, die mit einem Auto rückwärts durch die Eingangstür des Geschäfts gefahren sind, wie die Beamten mitteilten. Anschließend hätten sie „diversen Schmuck entwendet“. Zur genauen Beute der Diebe wollte die Polizei keine Angaben machen. Wie ein dpa-Reporter beobachtete, war eine Vitrine beschädigt und leer, in einer weiteren lag noch eine Uhr.

Das Auto und die Kennzeichen waren laut Polizei gestohlen. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall in der Nacht auf den Samstag beobachtet haben. Erst in der vergangenen Woche war es in einer Bank in Stuhr zu einem Einbruch gekommen, bei dem mehrere Schließfächer aufgebrochen wurden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gebe, werde geprüft.