  3. Kriminalität: Einbruch in Handwerksbetrieb – Schaden von rund 260.000 Euro

Eine Sanitärfirma in der Börde gerät ins Visier von Kriminellen. Dem Unternehmen entsteht ein massiver Schaden.

Von dpa 27.09.2025, 10:23
In Schermcke in der Börde ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Diebstahls. (Symbolfoto)
Schermcke - Ein Handwerksbetrieb in Schermcke im Landkreis Börde hat nach einem nächtlichen Einbruch einen hohen Schaden zu beklagen. Unbekannte stahlen am frühen Freitagmorgen Werkzeuge und Kabel im Wert von rund 200.000 Euro, wie die Polizei in Haldensleben mitteilte. Zudem richteten die Täter an dem Gebäude der Sanitärfirma einen Schaden in Höhe von geschätzt 60.000 Euro an, wie es weiter hieß. 

Auch auf zwei Firmenfahrzeuge hatten es die Einbrecher abgesehen - diese jedoch aus bisher ungeklärten Gründen nach etwa hundert Metern zurückgelassen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.