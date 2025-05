Berlin - Mit Vorschlaghämmern und Gullydeckel haben Vermummte am Morgen Glasscheiben in einem Shoppingcenter in Berlin-Mitte zertrümmert und sind in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Die mutmaßlich vier unbekannten Täter nahmen Schmuck mit, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zur Höhe der Beute seien noch keine Angaben möglich, hieß es.

„Menschen sind nicht zu Schaden gekommen“, wie die Polizeisprecherin sagte. Die Polizei wurde demnach gegen 4.30 Uhr vom Sicherheitsdienst der „Mall of Berlin“ informiert, die sich in der Nähe des Potsdamer Platzes befindet. Auf Fotos der „B.Z.“ sind bei dem Schmuckgeschäft zertrümmerte Scheiben zu sehen. In dem Laden sind zahlreiche Vitrinen zerschlagen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls.