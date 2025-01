In den frühen Morgenstunden stören unbekannte Täter die Ruhe im Naumburger Dom - und hinterlassen Schäden.

Naumburg - Unbekannte Täter sind in den Naumburger Dom eingedrungen und haben eine Steinskulptur beschädigt. Die etwa ein Meter zwanzig hohe Skulptur „Else“, die auf einem Sockel steht und Teil des historischen Kirchenraums ist, wurde gewaltsam beschädigt, wie die Vereinigten Domstifter mitteilten. Auch ein Opferstock aus dem 15. Jahrhundert vor dem Hauptportal des Doms wurde demnach in Mitleidenschaft gezogen.

In den frühen Morgenstunden lösten die Täter einen Alarm im Treppenhaus der Südklausur aus. Vor Ort fanden Wachschutz und Mitarbeiter geöffnete Türen vor, die Kassen seien durchsucht worden. Bargeld wurde nicht entwendet, da die Kassen in der Nebensaison leer seien, hieß es. Nach derzeitigem Stand wurden keine Sachwerte mitgenommen. Die Ermittlungen zu Tätern und Motiven dauern noch an.