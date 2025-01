Mitten in der Nacht dringen Diebe in ein Juweliergeschäft ein. Sie erbeuten wertvollen Schmuck.

Leipzig - Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Leipzig haben Unbekannte Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Die Täter drangen auf noch nicht bekannte Weise in der Nacht zu Dienstag in das Geschäft ein, durchsuchten die Räume und öffneten anschließend mehrere Glasvitrinen, wie die Polizei mitteilte. Es wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.